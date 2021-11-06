Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот, заявили в грузинской спецслужбе

Михаил Саакашвили, фото: «Sputnik Грузия»

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Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинских политический деятель, который после ареста в Тбилиси в начале октября находится в тюрьме в городе Рустави, якобы из-за решетки координирует подготовку свержения власти в стране.

Об этом сегодня, 6 ноября, на брифинге заявил заместитель начальника Контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Бачи Мгеладзе, сообщает издание «Новости — Грузия».

Действия, направленные на насильственное свержение правительства, планируются осужденным Михаилом Саакашвили. Через лиц, входящих в пенитенциарное учреждение для встречи с ним, он дает указания лидерам разных оппозиционных партий, — заявил Мгеладзе.

Отмечается, что, по данным спецслужб, поклонники Саакашвили планируют:

блокировать здания государственных учреждений — парламента, администраций правительства и президента Грузии, министерства юстиции, МВД;

перекрыть дороги, ведущие в пенитенциарное учреждение.

Для обеспечения максимального обострения ситуации и организации провокационных акций планируется привлечение бывших работников правоохранительных органов, — заявил Мгеладзе. — Также организаторы митинга активно рассматривают возможность привлечения отдельных сотрудников силовых структур и ликвидации одного из лидеров оппозиции.



В спецслужбе считают, что исполнение задуманного сторонники экс-президента Грузии начнут сегодня.

Сегодня на 17.00 партия Саакашвили «Единое национальное движение» анонсировала масштабную акцию у тюрьмы в Рустави, где находится Саакашвили. В партии отмечают, что протест будет перманентным — пока власти не согласятся перевести политика в многопрофильную частную клинику.