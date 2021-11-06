Ілля Кива, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162683-kyva-rozstrilyav-portret-bandery-vitauchy-kyyan-zi-svyatom-video.html

Ракурс

Ілля Кива, одіозний депутат із ОПЗЖ, зняв чергове провокаційне відео. Цього разу він у своєрідний спосіб «привітав» киян з Днем звільнення міста від нацистів, який відзначають сьогодні, 6 листопада.

На відео, опублікованому на сторінці Киви в соціальній мережі Фейсбук, можна побачити, як він розстрілює портрети, зокрема, представників українського руху опору, серед яких можна побачити і відомий портрет Степана Бандери.

Ми, члени організації антифашистського руху «Патріоти — За життя», вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди і прадіди, — заявив Кива.

6 листопада 1943 року радянські війська в ході Київської наступальної операції взяли під контроль Київ. Ця військова операція стала центральною подією в битві за Україну. Під німецькою окупацією Київ перебував 778 днів — з вересня 1941 року. У боях за Київ загинули до 240 тис. радянських військових.

Вважається, що таких величезних втрат було б уникнути, якби не наказ радянського командування будь що взяти Київ до річниці Жовтневої революції (7 листопада).

Нагадаємо, у жовтні щодо Киви відкрили кримінальне провадження через відео, на якому він стріляє у повітря з автомату та заявляє, що є «лідером антифашистського руху в Україні».