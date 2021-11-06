Электробайк AOE Bike. Скриншот с видео

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Полностью электрический мотоцикл с коляской презентовала норвежская компания AOE Mobility, которая специализируется по производству электрокаров.

Новинка под названием AOE Bike получила футуристический дизайн, а уровень выбросов равен нулю. К байку можно крепить специальную коляску, как у старых мотоциклов. При этом сама коляска предназначена не для пассажира, а для перевозки вещей. Об этом сообщается на сайте производителя.

Также в коляску можно поместить дополнительную аккумуляторную батарею. Благодаря ей можно увеличить запас хода для длительных поездок на большие дистанции.

Общий дизайн AOE Bike довольно футуристичен, — заявил технический директор и соучредитель AOE Mobility Эспен Квальвик.

Пока производитель не раскрыл технические подробности о новинке. Сейчас неизвестно, запустят ли байк в серийное производство.

Напомним, 26 октября японская компания A.L.I. Technologies представила ховербайк или «летающий мотоцикл». Конструкторы утверждают, что это транспортное средство похоже на мотоцикл, но способно перемещаться по воздуху.