Киевское «Динамо» впервые в сезоне проиграло в УПЛ. Фото: «Динамо» в Twitter

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Ракурс

Киевское «Динамо» прервало свою беспроигрышную серию, которая насчитывала 30 матчей.

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги подопечные Мирчи Луческу дома сенсационно уступили полтавской «Ворскле» со счетом 1:2. Полтавчане благодаря победе закрепились на третьем месте в турнирной таблице, а вот киевляне могут потерять единоличное лидерство.

В начале матча «динамовцы» потеряли несколько возможностей забить — Виталий Буяльский и Карлос Де Пена не воспользовались своими шансами. А уже на 34-й минуте гости повели в счете — Лукас Ранжел выиграл верховую борьбу у Ильи Забарного и забил гол.

Во втором тайме «Ворскла» могла удвоить, а то и утроить счет, но сначала не удалось. Однако забить второй гол полтавчане все же смогли. Арбитр назначил пенальти за нарушение Сергея Сидорчука на Руслану Степанюку, а приговор исполнил Тилль.

«Бело-синие» все же сумели отыграться — на пятой компенсированной минуте после подачи с углового отличился Витиньо.

«Динамо» Киев — «Ворскла» 1:2

Голы: Витиньо, 90 + 5 — Рангел, 34, Тилль, 74 (пен.)

«Динамо» Киев: Бущан — Тимчик, Забарный, Кендзера, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 55) — Рамирес (Гармаш, 46).

«Ворскла»: Резник — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 85) — Пуцлин, Тилль, Челядин (Кравчук, 68), Кане — Степанюк — Рангел.

Предупреждения: Забарный, Сидорчук, Витиньо — Тамм, Пуцлин, Кравчук

На 80-й минуте был удален Даниил Кравчук из «Ворсклы» (второе предупреждение).

Напомним, после поражения «Барселоне» в Лиге чемпионов тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что его подопечные заслуживали ничью, потому что действительно хорошо играли. Также румынский тренер напомнил, что киевляне попали в довольно сложную группу, а их соперники намного сильнее «Динамо».