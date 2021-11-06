Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«ПриватБанк» приостановит работу платежных систем. Фото: УНН

«ПриватБанк» приостановит работу платежных систем — что произошло

6 ноя 2021, 19:34
999

«ПриватБанк» приостановит работу всех платежных систем на одну ночь.

С 1.00 и до 4.30 7 ноября будет приостановлено проведение транзакций по картам, работу «Приват24» для физических лиц и «Приват24» для бизнеса. Произойдет это потому, что в ночь с 6 на 7 ноября банк обновит программное обеспечение процессингового центра. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу для клиентов. Об этом сообщила пресс-служба «ПриватБанка».

Сообщается, что обновление системы решили сделать сейчас, потому что в будущем украинцы будут тратить деньги во время сезонов распродаж.

Мы осознаем, что это высокий сезон покупательской активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и приносил удовольствие, — говорится в сообщении.


В банке отметили, что этой ночью также проведут регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка. Администрация «ПриватБанка» попросила клиентов перенести свои безналичные покупки в торговой сети и интернете на несколько часов.

Напомним, 4 сентября «ПриватБанк» уже временно приостанавливал практически весь свой е-банкинг, потому что происходила оптимизация процессинга банка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров