«ПриватБанк» приостановит работу платежных систем. Фото: УНН

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Ракурс

«ПриватБанк» приостановит работу всех платежных систем на одну ночь.

С 1.00 и до 4.30 7 ноября будет приостановлено проведение транзакций по картам, работу «Приват24» для физических лиц и «Приват24» для бизнеса. Произойдет это потому, что в ночь с 6 на 7 ноября банк обновит программное обеспечение процессингового центра. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу для клиентов. Об этом сообщила пресс-служба «ПриватБанка».

Сообщается, что обновление системы решили сделать сейчас, потому что в будущем украинцы будут тратить деньги во время сезонов распродаж.

Мы осознаем, что это высокий сезон покупательской активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и приносил удовольствие, — говорится в сообщении.



В банке отметили, что этой ночью также проведут регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка. Администрация «ПриватБанка» попросила клиентов перенести свои безналичные покупки в торговой сети и интернете на несколько часов.

Напомним, 4 сентября «ПриватБанк» уже временно приостанавливал практически весь свой е-банкинг, потому что происходила оптимизация процессинга банка.