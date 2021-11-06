«ПриватБанк» призупинить роботу платіжних систем. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n162695-pryvatbank-pryzupynyt-robotu-platijnyh-system-scho-stalosya.html

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«ПриватБанк» призупинить роботу усіх платіжних систем на одну ніч.

З 1.00 і до 4.30 7 листопада буде призупинене проведення транзакцій по картках, роботу «Приват24» для фізичних осіб і «Приват24» для бізнесу. Станеться це тому, що в ніч з 6 на 7 листопада банк оновить програмне забезпечення процесингового центру. Це буде зроблено для того, щоб забезпечити безперебійну роботу для клієнтів. Про це повідомила прес-служба «ПриватБанку».

Повідомляється, що оновлення системи вирішили зробити зараз, бо в майбутньому українці будуть витрачати гроші під час сезонів розпродажів.

Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, аби шопінг наших клієнтів був комфортним та приносив задоволення, — йдеться в повідомленні.



У банку зазначили, що цієї ночі також проведуть регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку. Адміністрація «ПриватБанку» попросила клієнтів перенести свої безготівкові покупки у торговельній мережі та інтернеті на декілька годин.

Нагадаємо, 4 вересня «ПриватБанк» вже тимчасово призупиняв практично увесь свій е-банкінг, бо відбувалася «оптимізація процесингу банку».