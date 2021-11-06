Volkswagen Polo Track. Фото: Motor1

https://racurs.ua/ua/n162694-volkswagen-prezentuvav-budjetnu-malolitrajku-polo-track-foto.html

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Volkswagen (Фольксваген), німецька автомобілебудівна компанія, презентувала бюджетний легковик Polo Track.

Очікується, що новинка замінить недорогі моделі Gol та Voyage. Також Polo Track стане родоначальником квартету компактних бюджетних легковиків. Малолітражка базуватиметься на платформі MQB. Новинку створили для ринків Південної Америки, для завоювання цього авторинку німці витратять 1 млрд євро. Про це повідомляє Motor1.

Зараз у Латинській Америці найдоступнішими моделями «Фольксваген» є хетчбек Gol, седан Voyage та пікап Saveiro. Всі ці машини випускаються понад 10 років та базуються на старій платформі PQ24, яку розробили в 1990-ті роки.

Фахівці припускають, що з малолітражки Polo Track почнеться переведення всіх недорогих південноамериканських «Фольксвагенів» на більш сучасну архітектуру MQB. Очікується, що серійне виробництво машин почнеться не раніше 2023 року.

Нагадаємо, німецький автомобільний концерн Volkswagen планує оновити свій єдиний кабріолет T-Roc Cabriolet, який продається на європейському ринку з 2020 року. Журналісти зуміли зробити шпигунські знімки прототипу оновленої моделі.

Джерело: Motor1