Потепління на 10° спровокує суперзливи на Землі. Фото: rueconomics.ru

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Ракурс

Потепління на планеті Земля загрожує людству стихійними лихами у вигляді суперзлив.

Науковці з університету Гарварда дізналися, що буде з погодою, якщо клімат на планеті буде тепліший за нинішній на 10° за Цельсієм. Для моделювання вони підкручували рівень вуглекислого газу в атмосферній моделі. Під час дослідження вони збільшували його в 64 рази, а яскравість Сонця підвищували на 10%. Наукова робота опублікована в журналі Nature.

Виявилося, що такі умови сприяють утворенню суперзлив, які часто повторюються. Дослідники зазначають, що помітне підвищення температури поверхні океану призводить до того, що в нижньому шарі атмосфери починає сильно підвищуватися вологість. При цьому через зміну динаміки повітряних потоків опади не спостерігаються упродовж кількох днів.

За словами науковців, повітря насичується водою до певної межі, а вже потім виникає суперзлива. Така злива триває близько шести годин. За цей період випадає стільки ж опадів, скільки й під час тропічних штормів, які тривають кілька днів. Після суперзливи хмари розсіюються, а згодом цикл повторюється.

Нагадаємо, в ООН заявили, що кліматичні зміни на Землі призведуть до підвищення рівня моря до двох метрів до кінця століття, а до 2150 року він може зрости на 5 м. Експерти не виключають, що арктична крига повністю розтане принаймні один раз до 2050 року.

Джерело: Nature