Повністю автономний ресторан створили в США. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n162692-unikalnyy-modulnyy-restoran-robot-stvoryly-v-ssha-foto.html

Ракурс

Ресторан-робот розробили винахідники зі Сполучених Штатів Америки.

Створили автоматизований ресторан кілька студентів зі Стенфорда Алекс Колчинські, Алекс Грюбеле і Макс Перхам та шеф-кухар Ерік Міннініх, який відзначений зіркою Мішлен. Автори ідеї відкрили стартап під назвою Mezli. На кухні цього ресторану встановлені машини, які займають площу в кілька квадратних метрів. Ці роботи завантажені інгредієнтами для приготування страв в середземноморському стилі, гарнірами й напоями. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

За словами розробників, для обслуговування кухні потрібна лише одна людина. Весь процес замовлення і подачі страв автоматизований. Вартість страв у цьому ресторані стартує від 6,99 дол. Замовлення можна зробити онлайн або ж у самому закладі. Свою їжу можна забрати самостійно або оформити доставку. Автори ідеї стверджують, що 44% клієнтів, які прийшли сюди вперше, стали постійними відвідувачами.

За словами Алекса Колчинські, вони розраховують у майбутньому відкрити тисячу таких закладів. На амбітні плани інвестори виділили винахідникам 3 млн дол.

Нагадаємо, восени 2020 році студенти Української академії лідерства запустили онлайн-ресторан пам’яті «Непораховані з 1932» зі стравами, якими українцям довелося харчуватися в страшний період Голодомору.

Джерело: 4PDA