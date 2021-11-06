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Повністю автономний ресторан створили в США. Фото: mind.ua

Унікальний модульний ресторан-робот створили в США (ФОТО)

6 лис 2021, 17:50
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Ресторан-робот розробили винахідники зі Сполучених Штатів Америки.

Створили автоматизований ресторан кілька студентів зі Стенфорда Алекс Колчинські, Алекс Грюбеле і Макс Перхам та шеф-кухар Ерік Міннініх, який відзначений зіркою Мішлен. Автори ідеї відкрили стартап під назвою Mezli. На кухні цього ресторану встановлені машини, які займають площу в кілька квадратних метрів. Ці роботи завантажені інгредієнтами для приготування страв в середземноморському стилі, гарнірами й напоями. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

За словами розробників, для обслуговування кухні потрібна лише одна людина. Весь процес замовлення і подачі страв автоматизований. Вартість страв у цьому ресторані стартує від 6,99 дол. Замовлення можна зробити онлайн або ж у самому закладі. Свою їжу можна забрати самостійно або оформити доставку. Автори ідеї стверджують, що 44% клієнтів, які прийшли сюди вперше, стали постійними відвідувачами.

За словами Алекса Колчинські, вони розраховують у майбутньому відкрити тисячу таких закладів. На амбітні плани інвестори виділили винахідникам 3 млн дол.

Модульний автоматизований ресторан. Фото: Фото: Mezli

Модульний автоматизований ресторан. Фото: Фото: Mezli


Нагадаємо, восени 2020 році студенти Української академії лідерства запустили онлайн-ресторан пам’яті «Непораховані з 1932» зі стравами, якими українцям довелося харчуватися в страшний період Голодомору.

Джерело: 4PDA

Джерело: Ракурс


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