Україні загрожує дефіцит газу взимку. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n162691-ukrayini-zagrojuie-deficyt-gazu-v-zymovyy-period-ekspert.html

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Опалювальний сезон в Україні перебуває під загрозою, якщо зима буде холодною.

Країна під час холодної зими може зіштовхнутися з дефіцитом газу, який сягатиме 3,5 млрд куб. м. Дефіцит газу під час звичайної зими складе майже 2 млрд куб. м. Про це 6 листопада заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу «Україна 24».

У разі, якщо буде звичайна зима, то в нас буде дефіцит газу близько 2 млрд куб. м., а якщо буде холодна зима, то буде дефіцит 3,5 млрд куб. м. Якщо буде тепла зима, дефіцит буде невеличкий, десь практично ми зможемо пройти більш-менш нормально, — заявив він.



Нагадаємо, 5 листопада перший заступник голови комітету з питань бюджету Іван Крулько заявив, що Міненерго планує перевести енергоблоки ТЕС на газ через дефіцит вугілля, оскільки в Україні з 88 енергоблоків на теплоелектростанціях станом на 4 листопада працювало лише 37. Парламентар відзначив, що під час опалювального сезону в Україні залучатимуть енергоблоки теплових електростанцій, які використовують як паливо природний газ тільки для балансування енергосистеми та як окрему допоміжну послугу.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення надати Молдові 15 млн куб. м газу в борг, оскільки в цій країні сталася скрутна ситуація з газом через шантаж з боку російського «Газпрому».