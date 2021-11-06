Украине грозит дефицит газа зимой. Фото: volynnews.com

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Отопительный сезон в Украине находится под угрозой, если зима будет холодной.

Страна во время холодной зимы может столкнуться с дефицитом газа, который будет достигать 3,5 млрд куб. м. Дефицит газа во время обычной зимы составит почти 2 млрд куб. м. Об этом 6 ноября заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала «Украина 24».

В случае, если будет обычная зима, то у нас будет дефицит газа около 2 млрд куб. м., а если будет холодная зима, то будет дефицит-3,5 млрд куб. м. Если будет теплая зима, дефицит будет небольшой, где-то практически мы сможем пройти более-менее нормально, — заявил он.



Напомним, 5 ноября первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько заявил, что Минэнерго планирует перевести энергоблоки ТЭС на газ из-за дефицита угля, поскольку в Украине с 88 энергоблоков на теплоэлектростанциях состоянию на 4 ноября работало лишь 37. Парламентарий отметил, что во время отопительного сезона в Украине будут привлекать энергоблоки тепловых электростанций, которые используют в качестве топлива природный газ только для балансировки энергосистемы и как отдельную вспомогательную услугу.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предоставить Молдове 15 млн куб. м газа в долг, поскольку в этой стране произошла затруднительная ситуация с газом из-за шантажа со стороны российского «Газпрома».