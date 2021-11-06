Эпическая погоня американских полицейских за свиньей попала на фото

Погоня за свиньей в штате Флорида. Фото: Tony Giberson / Пенсакола News Journal

https://racurs.ua/n162690-epicheskaya-pogonya-amerikanskih-policeyskih-za-sviney-popala-na-foto.html

Ракурс

Забавную погоню за свиньей устроили американские полицейские в штате Флорида.

Жители города Пентаксола сообщили правоохранителям о чупакабре или уродливой собаке, которая гуляет по улицам. После жалоб граждан на место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили не собаку, а свинью. Животное отнюдь не хотело идти домой. Полицейские попытались поймать поросенка, а фото погони журналист Тони Гибертсон опубликовал в Twitter.

Животное решило не сдаваться правоохранителям, а начало наматывать круги по району. Свинья оказалась очень быстрой и ловкой, полицейским было сложно ее поймать. Беглянка вырывалась из цепких рук и пробегала у них между ног. Офицерам полиции пришлось потратить час времени, чтобы поймать ее.

Мы не выдаем ордеров на арест свиней. Я не знаю, почему она бежит и откуда взялась, — сообщил позже представитель полиции Майк Вуд.

В соцсетях шутят, что к этой погоне идеально подошла бы музыка из телевизионной программы «Шоу Бенни Хилла».

Напомним, из-за топливного кризиса в Великобритании водители догоняли бензовоз в надежде заправиться. Оказалось, что несколько десятков машин преследовали не цистерну с бензином, а с цементом.