Епічна погоня американських поліцейських за поросям потрапила на фото

Погоня за свинею в штаті Флорида. Фото: Tony Giberson / Pensacola News Journal

https://racurs.ua/ua/n162690-epichna-pogonya-amerykanskyh-policeyskyh-za-porosyam-potrapyla-na-foto.html

Ракурс

Захопливу погоню за свинею влаштували американські поліцейські в штаті Флорида.

Жителі міста Пентаксола повідомили правоохоронцям про чупакабру чи то потворну собаку, яка гуляє вулицями. Після скарг громадян на місце події прибули правоохоронці, які виявили не собаку, а свиню. Тварина аж ніяк не хотіла йти додому. Поліцейські спробували зловити порося, а фото погоні журналіст Тоні Гібертсон опублікував у Twitter.

Тварина вирішила не здаватися правоохоронцям, а почала намотувати кола по району. Свиня виявилася дуже швидкою та спритною, поліцейським було складно її упіймати. Утікачка виривалася з чіпких рук та пробігала у них між ніг. Офіцерам поліції довелося витратити годину часу, щоб упіймати її.

Ми не видаємо ордерів на арешт свиней. Я не знаю, чому вона біжить і звідки взялася, — повідомив згодом представник поліції Майк Вуд.

У соцмережах жартують, що до цієї погоні ідеально підійшла б музика з телевізійної програми «Шоу Бенні Хілла».

Нагадаємо, через паливну кризу у Великій Британії водії наздоганяли бензовоз у надії заправитися. Виявилося, що кілька десятків машин переслідували не цистерну з бензином, а з цементом.