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Ракурс
Напад на депутата стався під Одесою. Фото: поліція Одеської області

Депутата з Херсонщини побили під Одесою — постраждалий у реанімації

6 лис 2021, 16:04
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Напад на депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонщини стався під Одесою.

Невідомі зупинили автомобіль подружжя та побили обох. Чоловік у важкому стані лікарні, за його життя борються лікарі. Правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до нападу. Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За інформації одеської газети «Думська», внаслідок нападу постраждав депутат Мирнінської об'єднаної громади й бізнесмен в аграрній сфері. Невідомі зупинили джип Toyota Land Cruiser Prado депутата в районі заводу «Центроліт» на Новомиколаївській дорозі. Джерело в поліції повідомило, що бізнесмену роздробили колінні суглоби.

Напад на депутата стався під Одесою. Фото: поліція Одеської області

Напад на депутата стався під Одесою. Фото: поліція Одеської області


Нагадаємо, поліція розслідує напад на будинок заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви. Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку арештували на два місяці з альтернативою застави в сумі понад 680 тис. грн для кожного.

Джерело: «Думська»

Джерело: Ракурс


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