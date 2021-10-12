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Ракурс
Під Києвом обстріляли подружжя з дитиною, які сідали в авто, скріншот відео

Під Києвом в машині обстріляли подружжя з дитиною (ВІДЕО)

12 жов 2021, 15:40
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Серед білого дня на Софіївській Борщагівці стріляли в чоловіка, поруч з яким перебувала дружина з дитиною. Напад стався о 7.45.

З камер відеоспостереження видно, як сім’я спокійно сідає в машину. На задньому сидінні розмістилася дитина, 27-річний батько за кермом, а 28-річна дружина — на передньому пасажирському. Не встиг глава сім’ї закрити двері, як чоловік у камуфляжі, що проходив повз, різко зупинився, вистрілив у нього і втік.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про хуліганство. Батько отримав поранення ноги. Правоохоронці зараз з’ясовують всі обставини нападу.


Зараз поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник, і всі обставини стрілянини.

Під Києвом обстріляли подружжя з дитиною, які сідали в авто, фото - Нацполіція

Джерело: Ракурс


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