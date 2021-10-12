Під Києвом обстріляли подружжя з дитиною, які сідали в авто, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161548-pid-kyievom-v-mashyni-obstrilyaly-podrujjya-z-dytynou-video.html

Ракурс

Серед білого дня на Софіївській Борщагівці стріляли в чоловіка, поруч з яким перебувала дружина з дитиною. Напад стався о 7.45.

З камер відеоспостереження видно, як сім’я спокійно сідає в машину. На задньому сидінні розмістилася дитина, 27-річний батько за кермом, а 28-річна дружина — на передньому пасажирському. Не встиг глава сім’ї закрити двері, як чоловік у камуфляжі, що проходив повз, різко зупинився, вистрілив у нього і втік.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про хуліганство. Батько отримав поранення ноги. Правоохоронці зараз з’ясовують всі обставини нападу.

Зараз поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник, і всі обставини стрілянини.