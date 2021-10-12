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Ракурс
Под Киевом в машине обстреляли супругов с ребенком, скриншот видео

Под Киевом в машине обстреляли супругов с ребенком (ВИДЕО)

12 окт 2021, 15:40
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Среди бела дня на Софиевской Борщаговке стреляли в мужчину, рядом с которым находилась жена с ребенком. Нападение произошло в 7.45.

С камер видеонаблюдения видно, как семья спокойно садится в машину. На заднем сиденье разместился ребенок, 27-летний отец за рулем, а 28-летняя жена — на переднем пассажирском. Не успел глава семьи закрыть дверь, как человек в камуфляже, который проходил мимо, резко остановился, выстрелил в него и скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Отец получил ранение ноги. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства нападения.


Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы.

Под Киевом в машине обстреляли супругов с ребенком, фото - Нацполиция

Источник: Ракурс


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