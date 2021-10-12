Под Киевом в машине обстреляли супругов с ребенком, скриншот видео

https://racurs.ua/n161548-pod-kievom-v-mashine-obstrelyali-suprugov-s-rebenkom-video.html

Ракурс

Среди бела дня на Софиевской Борщаговке стреляли в мужчину, рядом с которым находилась жена с ребенком. Нападение произошло в 7.45.

С камер видеонаблюдения видно, как семья спокойно садится в машину. На заднем сиденье разместился ребенок, 27-летний отец за рулем, а 28-летняя жена — на переднем пассажирском. Не успел глава семьи закрыть дверь, как человек в камуфляже, который проходил мимо, резко остановился, выстрелил в него и скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Отец получил ранение ноги. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства нападения.

Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы.