Гигантского предка скорпиона возрастом 435 млн лет нашли в Китае

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Ракурс

Самую древнюю окаменелость гигантского ракоскорпиона, возрастом 435 млн лет, нашли в Китае. По словам ученого Бо Вана из Нанкинского института геологии и палеонтологии, речь идет о представителе нового рода и вида ракоскорпионов из семейства Mixopteridae.

Существо, получившее официальное название Terropterus xiushanensis, процветало в силурийском периоде. Его окаменелости обнаружили в китайской формации Сюшань, пишет National Geographic.

Terropterus xiushanensis — первый миксоптерид с древнего суперконтинента Гондвана, а также самый старый известный миксоптерид. Этот вид был относительно крупным, достигал метра в длину, и имел увеличенную просомальную конечность III с уникальным расположением шипов. Не исключено, что он был высшим хищником на мелководье раннего силура в Южном Китае, когда еще не существовало крупных позвоночных конкурентов.

Ракоскорпионы или эвриптериды (Eurypterida) представляют собой группу хелицератных членистоногих среднего палеозоя. Представители семейства Mixopteridae отличаются крупными размерами и схожестью со скорпионами.

Их вторая и особенно третья пара просомальных конечностей увеличены и очень колючие. Эти конечности предположительно использовались для поимки добычи по аналогии с корзинкой, образованной колючими педипальпами пауков-хлыстов, — рассказывает Бо Ван.

Ранее были обнаружены четыре вида ракоскорпионов, описанных 80 лет назад:

Mixopterus kiaeri из Норвегии,

Mixopterus multispinosus из Нью-Йорка,

Mixopterus simonsoni из Эстонии,



Lanarkopterus dolichoschelus из Шотландии.

Все они силурийского возраста (третий период палеозоя, начался 443,8 млн лет назад, а кончился 419,2 млн лет назад) и происходят исключительно с палеозойского суперконтинента Лавруссия.