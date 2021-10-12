Гігантського предка скорпіона віком 435 млн років знайшли у Китаї

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Найдавнішу скам’янілість гігантського ракоскорпіона, віком 435 млн років, виявили у Китаї. За словами вченого Бо Вана із Нанкінського інституту геології і палеонтології, йдеться про представника нового роду і виду ракоскорпіонів з сімейства Mixopteridae.

Істота, яка отримала офіційну назву Terropterus xiushanensis, процвітала в силурійському періоді. Його скам’янілості виявили в китайській формації Сюшань, пише National Geographic.

Terropterus xiushanensis — перший міксоптерид з древнього суперконтиненту Гондвана, а також найстаріший відомий науці міксоптерид. Цей вид був відносно великим, сягав метра завдовжки, й мав збільшену просомальну кінцівку III з унікальним розташуванням шипів. Не виключено, що він був вищим хижаком на мілководді раннього силуру в Південному Китаї, коли ще не існувало більших хребетних конкурентів.

Ракоскорпіони або евріптеріди (Eurypterida) представляють собою групу хеліцератних членистоногих середнього палеозою. Представники сімейства Mixopteridae відрізняються великими розмірами і схожістю зі скорпіонами.

Їхня друга і особливо третя пара просомальних кінцівок збільшені і дуже колючі. Ці кінцівки, ймовірно, використовувалися для полювання на здобич як аналог кошика, утвореного колючими педипальпами павуків, — розповідає Бо Ван.

Раніше були виявлені чотири види ракоскорпіонів, описаних 80 років тому:

Mixopterus kiaeri з Норвегії,

Mixopterus multispinosus з Нью-Йорка,

Mixopterus simonsoni з Естонії,



Lanarkopterus dolichoschelus з Шотландії.

Всі вони силурійського віку (третій період палеозою, почався 443,8 млн років тому, а закінчився 419,2 млн років тому) і походять виключно з палеозойського суперконтиненту Лавруссія.