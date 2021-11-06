Нападение на депутата произошло под Одессой. Фото: полиция Одесской области

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Нападение на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонщины произошло под Одессой.

Неизвестные остановили автомобиль супругов и избили обоих. Мужчина в тяжелом состоянии больницы, за его жизнь борются врачи. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к нападению. Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По информации одесской газеты «Думская», в результате нападения пострадал депутат Мирнинской объединенной общины и бизнесмен в аграрной сфере. Неизвестные остановили джип Toyota Land Cruiser Prado в районе завода «Центролит» на Новониколаевской дороге. Источник в полиции сообщил, что бизнесмену раздробили коленные суставы.

Напомним, полиция расследует нападение на дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы. Двух подозреваемых в попытке поджога дома арестовали на два месяца с альтернативой залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого.

Источник: «Думская»