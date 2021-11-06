Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 7 ноября будет ясной и облачной, существенных осадков синоптики не обещают.

Столбики термометров ночью покажут от 1° до 12° тепла, а днем прогнозируется 5−12° с отметкой плюс. Заморозки в воскресенье не ожидаются. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 7 ноября будет ясной, возможна легкая облачность. Ночью температуру воздуха прогнозируют 4−8° тепла, а днем ожидается 7−11° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−8 м/с.

Погода в Харькове в завтрашний выходной будет облачной, но без осадков. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем температура воздуха ожидается 4−10° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 3−9 м/с.

Погодные условия в Одессе в воскресенье будут с переменной облачностью. Столбики термометров ночью покажут 7−12° тепла, а днем обещают 7−12° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−9 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 1−5° тепла, а днем обещают 5−11° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 6 ноября в Украине, кроме южных регионов, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха должна была несколько снизиться.