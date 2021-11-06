Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 7 листопада буде ясною та хмарною, істотних опадів синоптики не обіцяють.

Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° до 12° тепла, а вдень прогнозується 5−12° із позначкою плюс. Заморозків у неділю не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 7 листопада буде ясною, можлива легка хмарність. Вночі температуру повітря прогнозують 4−8° тепла, а вдень повітря очікується 7−11° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−8 м/с.

Погода в Харкові у завтрашній вихідний буде хмарною, але без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень температура повітря очікується 4−10° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 3−9 м/с.

Погодні умови в Одесі у неділю будуть з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−12° тепла, а вдень обіцяють 7−12° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−9 м/с.

Погода у Львові найближчої доби буде хмарною. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 1−5° тепла, а вдень обіцяють 5−11° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 6 листопада в Україні, крім південних регіонів, очікується невеликий дощ. Температура повітря повинна була дещо знизитися.