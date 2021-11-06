Наслідки вибуху в Сьєрра-Леоне, фото: Мухаммед Джалло

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Ракурс

У розташованій в Західній Африці державі Сьєрра-Леоне щонайменше 92 людини загинули в результаті вибуху бензовоза в столиці країні місті Фрітауні.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на президента країни Мухаммеда Джалло.

Ще 88 людей, які отримали поранення та травми, госпіталізували.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, інцидент стався вчора, 5 листопада, пізно ввечері. Бензовоз зіткнувся з вантажівкою на перехресті біля жвавого супермаркету у густонаселеному передмісті на сході столиці країни.

В результаті, коли великі натовпи людей зібралися, щоб зібрати паливо, яке витекло, пролунав вибух. Крім того, вогонь охопив розташовані поряд автомобілі та магазини. Зокрема, повідомлялося, що в результаті інциденту повністю згорів автобус, повний пасажирів.

Нагадаємо, у 2017 році близько двох сотень людей загинули в результаті вибуху, котрий стався після аварії бензовозу в Пакистані. Тоді до численних жертв також призвів натовп, який кинувся збирати розлитий бензин.

Джерело: Associated Press