Юхим Звягільський, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n162686-vid-koronavirusu-pomer-eks-nardep-bilshosti-sklykan-verhovnoyi-rady.html

Ракурс

Юхим Звягільський, народний депутат більшості скликань Верховної Ради сьогодні, 6 листопада, помер в Інституті серця МОЗ від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.

Звягільському було 88 років. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Потужний був дядько! Глиба! Понад усе любив свій Донбас і людей з якими там працював все своє життя, — зазначив Мосійчук.

Звягільский народився 20 лютого 1933 року в Донецьку. С 1957 по 1970 роки працював на донецькій шахті № 13. Згодом став директором «Шахти ім. О. Ф. Засьядька». У 1992−1993 роках був мером Донецька.

У 1993−1994 роках був виконувачем обов’язків прем'єр-міністра.

Звягільський був народним депутатом Верховної Ради I, II, III, IV, V, VI, VII та VIII скликань.

Нагадаємо, на початку року після довготривалої боротьби з ковідом помер один із засновників Народного руху.