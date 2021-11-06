У Москві з візитом побував директор ЦРУ Вільям Бернс (праворуч), фото: «РБК»

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Директор ЦРУ Вільям Бернс нещодавно відвідав Москву.

Американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела нещодавно повідомив, що президент США Джо Байден відправив Бернса до Москви, щоб попередити Кремль, що Сполучені Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, та спробувати визначити мотиви дій Росії.

За інформацією CNN, США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ та техніки поблизу північного кордону України.

Також, за відомостями телеканалу, Бернс після переговорів в Росії провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським з метою «розрядити цю напругу».

У МЗС РФ вже підтвердили, що з Бернсом обговорювали Україну. Про це в коментарі агентству «Інтерфакс» заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

За словами Рябкова, ця тема постійно звучить в ході контактів з американськими представниками, які відповідають за російський напрямок. Водночас Рябков заявив, що «особливого значення тому, що обговорювалося під час перебування Бернса у Москві, надавати не потрібно».

Джерело: CNN, «Інтерфакс»