«Дія» не працюватиме в ніч на 7 листопада, фото: Mediasat

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У «Дії» замовлення послуг та документів у ніч з суботи на неділю 7 листопада (з 00.00 до 07.00) буде недоступне.

Причина цього — переїзд «Дії» до нового дата-центру. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Тож у відомстві рекомендують завчасно подбати про отримання необхідних документів в електронному виді, зокрема згенерувати та завантажити на телефони у форматі PDF COVID-сертифікати.

Також цифровий документ можна додати у застосунок YourWallet, призначений для зберігання цифрових документів, зазначають у Мінцифри.

Якщо у вас у застосунку вже є COVID-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з «Дії», — наголошують у відомстві.

У Мінцифри обіцяють, що з 7.00 7 листопада застосунок та портал «Дія» працюватимуть у звичному режимі.

Зазначається, що переїзд на інший дата-центр здійснюється з метою надати можливість сервісам «Дії» витримувати ще більше навантаження та працювати оперативніше.

Нагадаємо, нещодавно у «Дії» в тестовому режимі запрацювали COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тестів.