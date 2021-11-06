«Дія» не будет работать в ночь на 7 ноября, фото: Mediasat

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В «Дії» заказ услуг и документов в ночь с субботы на воскресенье 7 ноября (с 00.00 до 07.00) будет недоступен.

Причина этого — переезд «Дії» в новый дата-центр. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Поэтому в ведомстве рекомендуют заблаговременно позаботиться о получении необходимых документов в электронном виде, в частности, сгенерировать и загрузить на телефоны в формате PDF COVID-сертификаты.

Также цифровой документ можно добавить в приложение YourWallet, предназначенное для хранения цифровых документов, отмечают в Минцифре.

Если у вас в приложении уже есть COVID-сертификат, вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из «Дії», — подчеркивают в ведомстве.

В Минцифре обещают, что с 7.00 7 ноября приложение и портал «Дія» будут работать в обычном режиме.

Переезд на другой дата-центр осуществляется с целью предоставить возможность сервисам «Дії» выдерживать еще большую нагрузку и работать более оперативно.

Напомним, недавно в «Дії» в тестовом режиме заработали COVID-сертификаты на основании ПЦР-тестов.