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Ракурс
В Москве с визитом побывал директор ЦРУ Уильям Бернс (справа), фото: «РБК»

Говорили об Украине — директор ЦРУ посетил Москву

6 ноя 2021, 13:59
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Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно посетил Москву.

Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники недавно сообщил, что президент США Джо Байден отправил Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что Соединенные Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России.

По информации CNN, США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины.

Также, по сведениям телеканала, Бернс после переговоров в России провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью «разрядить это напряжение».

В МИДе РФ уже подтвердили, что с Бернсом обсуждали Украину. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс» заявил заместитель главы МИДа РФ Сергей Рябков.


По словам Рябкова, эта тема постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, отвечающими за российское направление. В то же время Рябков заявил, что «особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, придавать не следует».

Источник: CNN, «Интерфакс»


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