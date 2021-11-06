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Ракурс
Ефим Звягильский, фото: «Обозреватель»

От коронавируса умер экс-нардеп большинства созывов Верховной Рады Звягильский

6 ноя 2021, 14:22
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Ефим Звягильский, народный депутат большинства созывов Верховной Рады сегодня, 6 ноября, скончался в Институте сердца Минздрава от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

Звягильскому было 88 лет. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Мощный был дядька! Глыба! Больше всего любил свой Донбасс и людей с которыми там работал всю свою жизнь, — отметил Мосийчук.

Звягильский родился 20 февраля 1933 года в Донецке. С 1957 по 1970 год работал на донецкой шахте № 13. Впоследствии стал директором «Шахты им. О. Ф. Засьядько». В 1992—1993 годах был мэром Донецка.

В 1993—1994 годах был исполняющим обязанности премьер-министра.


Звягильский был народным депутатом Верховной Рады I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII созывов.

Напомним, в начале года после длительной борьбы с ковидом умер один из основателей Народного Руха.

Источник: Ракурс


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