Последствия взрыва в Сьерра-Леоне, фото: Мухаммед Джалло

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Ракурс

В расположенном в Западной Африке государстве Сьерра-Леоне по меньшей мере 92 человека погибли в результате взрыва бензовоза в столице стране Фритауне.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на президента страны Мухаммеда Джалло.

Еще 88 человек, получивших ранения и травмы, были госпитализированы.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел вчера, 5 ноября, поздно вечером. Бензовоз столкнулся с грузовиком на перекрестке возле оживленного супермаркета в густонаселенном пригороде на востоке столицы страны.

В результате, когда большие толпы людей собрались, чтобы собрать утекшее топливо, раздался взрыв. Кроме того, огонь охватил расположенные рядом автомобили и магазины. В частности, сообщалось, что в результате инцидента полностью сгорел автобус, полный пассажиров.

Напомним, в 2017 году около двух сотен человек погибли в результате взрыва, случившегося после аварии бензовоза в Пакистане. Тогда к многочисленным жертвам также привела толпа, которая бросилась собирать разлитый бензин.