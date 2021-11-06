Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне унес около 100 жизней (ВИДЕО)https://racurs.ua/n162687-vzryv-benzovoza-v-serra-leone-unes-okolo-100-jizney-video.htmlРакурс
В расположенном в Западной Африке государстве Сьерра-Леоне по меньшей мере 92 человека погибли в результате взрыва бензовоза в столице стране Фритауне.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на президента страны Мухаммеда Джалло.
Еще 88 человек, получивших ранения и травмы, были госпитализированы.
По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел вчера, 5 ноября, поздно вечером. Бензовоз столкнулся с грузовиком на перекрестке возле оживленного супермаркета в густонаселенном пригороде на востоке столицы страны.
В результате, когда большие толпы людей собрались, чтобы собрать утекшее топливо, раздался взрыв. Кроме того, огонь охватил расположенные рядом автомобили и магазины. В частности, сообщалось, что в результате инцидента полностью сгорел автобус, полный пассажиров.
Напомним, в 2017 году около двух сотен человек погибли в результате взрыва, случившегося после аварии бензовоза в Пакистане. Тогда к многочисленным жертвам также привела толпа, которая бросилась собирать разлитый бензин.