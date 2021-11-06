Полностью автономный ресторан создали в США. Фото: mind.ua

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Ресторан-робот разработали изобретатели из Соединенных Штатов Америки.

Создали автоматизированный ресторан несколько студентов из Стэнфорда Алекс Колчински, Алекс Грюбеле и Макс Перхам и шеф-повар Эрик Минниних, который удостоен звезды Мишлен. Авторы идеи открыли стартап под названием Mezli. На кухне этого ресторана установлены машины, которые занимают площадь в несколько квадратных метров. Эти роботы загружены ингредиентами для приготовления блюд в средиземноморском стиле, гарнирами и напитками. Об этом сообщает ресурс 4PDA.

По словам разработчиков, для обслуживания кухни нужен только один человек. Весь процесс заказа и подачи блюд автоматизирован. Стоимость блюд в этом ресторане стартует от 6,99 долл. Заказ можно сделать онлайн или же в самом заведении. Свою еду можно забрать самостоятельно или оформить доставку. Авторы идеи утверждают, что 44% клиентов, пришедших сюда впервые, стали постоянными посетителями.

По словам Алекса Колчински, они рассчитывают в будущем открыть тысячу таких заведений. На амбициозные планы инвесторы выделили изобретателям 3 млн долл.

Напомним, осенью 2020 года студенты Украинской академии лидерства запустили онлайн-ресторан памяти «Несчитанные с 1932» с блюдами, которыми украинцам пришлось питаться в страшный период Голодомора.

Источник: 4PDA