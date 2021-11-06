Потепление на 10° спровоцирует суперливни на Земле. Фото: rueconomics.ru

https://racurs.ua/n162693-poteplenie-na-10-sprovociruet-superlivni-na-zemle-uchenye.html

Ракурс

Потепление на планете Земля угрожает человечеству стихийными бедствиями в виде суперливней.

Ученые из университета Гарварда узнали, что будет с погодой, если климат на планете будет теплее нынешнего на 10° по Цельсию. Для моделирования они подкручивали уровень углекислого газа в атмосферной модели. Во время исследования они увеличивали его в 64 раза, а яркость Солнца повышали на 10%. Научная работа опубликована в журнале Nature.

Оказалось, что такие условия способствуют образованию суперливней, которые часто повторяются. Исследователи отмечают, что заметное повышение температуры поверхности океана приводит к тому, что в нижнем слое атмосферы начинает сильно повышаться влажность. При этом из-за изменения динамики воздушных потоков осадки не наблюдаются в течение нескольких дней.

По словам ученых, воздух насыщается водой до определенного предела, а уж потом возникает суперливень. Такой ливень длится около шести часов. За этот период выпадает столько же осадков, сколько и во время тропических штормов, которые длятся несколько дней. После суперливня облака рассеиваются, а впоследствии цикл повторяется.

Напомним, в ООН заявили, что климатические изменения на Земле приведут к повышению уровня моря до двух метров к концу века, а к 2150 году он может вырасти на 5 м. Эксперты не исключают, что арктический лед полностью растает по крайней мере один раз к 2050 году.

Источник: Nature