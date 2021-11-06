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Ракурс
Volkswagen Polo Track. Фото: Motor1

Volkswagen презентовал бюджетную малолитражку Polo Track (ФОТО)

6 ноя 2021, 19:00
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Volkswagen (Фольксваген), немецкая автомобилестроительная компания, презентовала бюджетную легковушку Polo Track.

Ожидается, что новинка заменит недорогие модели Gol и Voyage. Также Polo Track станет родоначальником квартета компактных бюджетных легковушек. Малолитражка будет базироваться на платформе MQB. Новинку создали для рынков Южной Америки, для завоевания этого авторынка немцы потратят 1 млрд евро. Об этом сообщает Motor1.

Сейчас в Латинской Америке самыми доступными моделями «Фольксваген» являются хэтчбек Gol, седан Voyage и пикап Saveiro. Все эти машины выпускаются более 10 лет и базируются на старой платформе PQ24, которую разработали в 1990-е годы.

Специалисты предполагают, что с малолитражки Polo Track начнется перевод всех недорогих южноамериканских «Фольксвагенов» на более современную архитектуру MQB. Ожидается, что серийное производство машин начнется не ранее 2023 года.

Volkswagen Polo Track. Фото: Motor1


Напомним, немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует обновить свой единственный кабриолет T-Roc Cabriolet, который продается на европейском рынке с 2020 года. Журналисты сумели сделать шпионские снимки прототипа обновленной модели.

Источник: Motor1

Источник: Ракурс


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