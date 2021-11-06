Volkswagen Polo Track. Фото: Motor1

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Volkswagen (Фольксваген), немецкая автомобилестроительная компания, презентовала бюджетную легковушку Polo Track.

Ожидается, что новинка заменит недорогие модели Gol и Voyage. Также Polo Track станет родоначальником квартета компактных бюджетных легковушек. Малолитражка будет базироваться на платформе MQB. Новинку создали для рынков Южной Америки, для завоевания этого авторынка немцы потратят 1 млрд евро. Об этом сообщает Motor1.

Сейчас в Латинской Америке самыми доступными моделями «Фольксваген» являются хэтчбек Gol, седан Voyage и пикап Saveiro. Все эти машины выпускаются более 10 лет и базируются на старой платформе PQ24, которую разработали в 1990-е годы.

Специалисты предполагают, что с малолитражки Polo Track начнется перевод всех недорогих южноамериканских «Фольксвагенов» на более современную архитектуру MQB. Ожидается, что серийное производство машин начнется не ранее 2023 года.

Напомним, немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует обновить свой единственный кабриолет T-Roc Cabriolet, который продается на европейском рынке с 2020 года. Журналисты сумели сделать шпионские снимки прототипа обновленной модели.

Источник: Motor1