Київське «Динамо» вперше в сезоні програло в УПЛ. Фото: «Динамо» в Twitter

https://racurs.ua/ua/n162696-kyyivske-dynamo-vpershe-u-sezoni-progralo-v-chempionati-ukrayiny-video-goliv.html

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Київське «Динамо» перервало свою безпрограшну серію, яка налічувала 30 матчів.

У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги підопічні Мірчі Луческу вдома сенсаційно поступилися полтавській «Ворсклі» з рахунком 1:2. Полтавці завдяки перемозі закріпилися на третьому місці в турнірній таблиці, а от кияни можуть втратити одноосібне лідерство.

На початку матчу «динамівці» втратили кілька можливостей забити — Віталій Буяльський та Карлос Де Пена не скористалися своїми шансами. А вже на 34-й хвилині гості повели в рахунку — Лукас Ранжел виграв верхову боротьбу в Іллі Забарного та забив гол.

У другому таймі «Ворскла» могла подвоїти, а то й потроїти рахунок, але спочатку не вдалося. Однак забити другий гол полтавці все ж змогли. Арбітр призначив пенальті за порушення Сергія Сидорчука на Руслану Степанюку, а вирок виконав Тілль.

«Біло-сині» все ж зуміли відігратися — на п’ятій компенсованій хвилині після подачі з кутового відзначився Вітіньйо.

«Динамо Київ» — «Ворскла» 1:2

Голи: Вітіньо, 90 + 5 — Рангел, 34, Тілль, 74 (пен.)

«Динамо» Київ: Бущан — Тимчик, Забарний, Кендзьора, Караваєв — Сидорчук — Циганков, Шапаренко, Буяльський, Де Пена (Вітіньо, 55) — Рамірес (Гармаш, 46).

«Ворскла»: Різник — Пердута, Тамм, Яворський, Якубу (Кушніренко, 85) — Пуцлін, Тілль, Челядін (Кравчук, 68), Кане — Степанюк — Рангел.

Попередження: Забарний, Сидорчук, Вітіньо — Тамм, Пуцлин, Кравчук

На 80-й хвилині був видалений Данило Кравчук з «Ворскли» (друге попередження).

Нагадаємо, після поразки «Барселоні» в Лізі чемпіонів тренер «Динамо» Мірча Луческу заявив, що його підопічні заслуговували на нічию, бо справді добре грали. Також румунський тренер нагадав, що кияни потрапили в доволі складну групу, а їхні суперники набагато сильніші за «Динамо».