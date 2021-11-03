«Динамо» уступило «Барселоне». Фото: «Динамо» Киев в Twitter

https://racurs.ua/n162515-proigrysh-dinamo-katalonskoy-barselone-obyasnil-luchesku.html

Ракурс

Поражение киевского «Динамо» каталонской «Барселоне» в матче Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Наставник «сине-белых» считает, что его подопечные заслуживали ничью, потому что действительно хорошо играли. Также румынский тренер напомнил, что «Динамо» попало в очень сложную группу, а их соперники намного сильнее за киевскую команду. Комментарий Луческу опубликован на официальном сайте УЕФА.

Мы играли смелее, чем в прошлых матчах. Мы увереннее шли к атаке, но, к сожалению, снова не смогли забить. Но не стоит забывать, что мы попали в очень сложную группу, где команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, но пока не дотягиваем, — отметил тренер.

Вчера, 2 ноября, на «Олимпийском» в Киеве «Динамо» минимально уступило во втором матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов — 0:1. Единственный гол во встрече забил Фате на 70 минуте.

Таким образом после четырех игр в группе Е подопечные Мирчи Луческу занимают последнее место. Киевляне имеют в подборке только одно очко благодаря ничьей против «Бенфики». Еще три матча «Динамо» проиграло.

«Динамо» — «Барселона» 0:1

Гол: Фати, 70

«Динамо»: Бущан — Кендзера (Тимчик, 77), Забарный, Сирота, Караваев — Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81) — Цыганков, Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Вербич, 77) — Гармаш (Вітіньо, 71)

«Барселона»: тер Штеген-Мингеса, Гарсия, Лангле (Араухо, 79), Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гонсалес — Гави (Дембеле, 65), Депай, Фати (Бальде, 87)

Напомним, первый матч Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и каталонской «Барселоной» тоже завершился победой «гранатовых» со счетом 1:0.