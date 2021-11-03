Кто платит за борды «Большого строительства», сообщил консультант проекта

https://racurs.ua/n162514-kto-platit-za-bordy-bolshogo-stroitelstva-soobschil-konsultant-proekta.html

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Почему в разных областях Украины висят биллборды, где указано об «инициативе Владимира Зеленского» и отсутствуют упоминания, что дороги строятся на средства налогоплательщиков, рассказал консультант «Большого строительства» Юрий Голик.

Он подчеркнул, что рекламные щиты о «Большом строительстве» установлены не за средства налогоплательщиков.

Строительство — это несколько составляющих: первая — налоги, вторая — рабочие, третья — менеджмент, который все отрегулирует и проконтролирует. Если эти три составляющие совпадают — выходят дороги, — отметил Голик в интервью «Бабелю».

По его словам, бюджеты на строительство дорог не предусматривают выделение средств на установку рекламных биллбордов.

Ни в одном бюджете ты не найдешь ни одной платежки на копейку с оплатой бордов, — убеждает Голик.

По его словам, подрядчики «по собственному желанию» оплачивают и устанавливают биллборды «Большого строительства».

Это желание: хотят вешают, не хотят — не вешают. По-моему, нужно, чтобы висело, — подытожил консультант.

Он назвал некорректным, чтобы на инициативе Владимира Зеленского пиарились местные политики. Вместе с тем, Голик признал необходимость «придумать, как связать это с налогами».

Напомним, проект «Большое строительство» нацелен на ремонт дорог, школ, детских садов, центров экстренной медицинской помощи и стадионов. В прошлом году власти отчитались о построении или ремонте: 101 спортивного объекта, 158 мостов, 4 тыс. 56 км дорог государственного значения; 2 тыс. 527 км дорог местного значения.

Источник: «Бабель»