Кто платит за борды «Большого строительства», сообщил консультант проекта

Кто платит за борды «Большого строительства», сообщил консультант проектаhttps://racurs.ua/n162514-kto-platit-za-bordy-bolshogo-stroitelstva-soobschil-konsultant-proekta.htmlРакурс
Почему в разных областях Украины висят биллборды, где указано об «инициативе Владимира Зеленского» и отсутствуют упоминания, что дороги строятся на средства налогоплательщиков, рассказал консультант «Большого строительства» Юрий Голик.
Он подчеркнул, что рекламные щиты о «Большом строительстве» установлены не за средства налогоплательщиков.
Строительство — это несколько составляющих: первая — налоги, вторая — рабочие, третья — менеджмент, который все отрегулирует и проконтролирует. Если эти три составляющие совпадают — выходят дороги, — отметил Голик в интервью «Бабелю».
По его словам, бюджеты на строительство дорог не предусматривают выделение средств на установку рекламных биллбордов.
Ни в одном бюджете ты не найдешь ни одной платежки на копейку с оплатой бордов, — убеждает Голик.
По его словам, подрядчики «по собственному желанию» оплачивают и устанавливают биллборды «Большого строительства».
Это желание: хотят вешают, не хотят — не вешают. По-моему, нужно, чтобы висело, — подытожил консультант.
Он назвал некорректным, чтобы на инициативе Владимира Зеленского пиарились местные политики. Вместе с тем, Голик признал необходимость «придумать, как связать это с налогами».
Напомним, проект «Большое строительство» нацелен на ремонт дорог, школ, детских садов, центров экстренной медицинской помощи и стадионов. В прошлом году власти отчитались о построении или ремонте: 101 спортивного объекта, 158 мостов, 4 тыс. 56 км дорог государственного значения; 2 тыс. 527 км дорог местного значения.
Источник: «Бабель»