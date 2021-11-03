Отстранение Тупицкого – Верховный суд остановил производство по делу. Фото: Слово и дело

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Ракурс

Производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого остановил кассационный админсуд в составе Верховного суда.

2 ноября суд продолжил рассмотрение дела Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 г. № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, остановил производство по делу № 9901/43/21 до вступления в законную силу решения Конституционного суда Украины по делу № 1−4/2021 (133/21).

Как известно, решение об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. В КСУ тогда заявили о том, что указы президента незаконны и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства.

Впоследствии Тупицкий подал иск в Верховный суд. В конце декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Конфликт вспыхнул 27 октября 2020 года, когда Конституционный суд отменил часть положений антикоррупционной реформы. Решение КСУ поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис.

Напомним, 19 октября Конституционный суд открыл производство по делу о конституционном представлении 49 народных депутатов Украины по поводу соответствия Конституции Украины указов президента Украины, которые отстранили судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.