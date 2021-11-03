Заболеваемость «ковидом» растет только в Европе - ВОЗ

https://racurs.ua/n162512-zabolevaemost-kovidom-rastet-tolko-v-evrope-voz-infografika.html

Ракурс

Всемирная организация здравоохранения в новом бюллетене по поводу распространения коронавирусной инфекции в мире 25−31 октября указала, что Европа остается единственным регионом в мире, где растет количество заражений и смертей.

Количество новых случаев COVID-19 в мире выросло на 3% по сравнению с предыдущей неделей и составило 3 млн 21 тыс. 634. ВОЗ зафиксировала рост летальных исходов за указанный период на 8% - до 50 тыс. 477.

Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость «ковидом». Последняя неделя октября продемонстрировала прирост на 6% по сравнению с прошлым периодом. Другие регионы сообщили о снижении или аналогичных показателях.

Наибольший рост смертей за неделю зафиксирован в регионах Юго-Восточной Азии (50%) и Европе (12%).

Наибольшее количество новых случаев в разрезе стран зафиксировано в:

США (528 455; рост на 7%),

Великобритании (285 028; снижение на 14%),

России (272147; рост на 8%),



Украине (152897; увеличение на 14%).

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 тыс. 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.