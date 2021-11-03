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Ракурс
Отменить результаты выборов в Харькове требует ОПОРА. Фото: 24 канал

Отменить результаты выборов в Харькове требует ОПОРА — подробности

3 ноя 2021, 10:26
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ОПОРА обратилась в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию с жалобами из-за разногласий в протоколах.

Жалуются наблюдатели комиссии на две ТИК — Новобаварскую и Основ’янскую. Активисты просят принять во внимание расхождение в протоколах подсчета голосов на ряде избирательных участков, а действия вышеуказанных районных комиссий признать противоправными и обязать их провести повторный подсчет голосов. Об этом 2 ноября сообщил координатор наблюдения за выборами в Харьковской области Николай Зинченко на своей странице в Facebook.

Также ОПОРА просит признать решение о признании Игоря Терехова избранным городским головой таким, что «не соответствует требованиям законодательства (является противоправным), нарушает избирательные права граждан, права и законные интересы субъекта избирательного процесса, и отменить такое решение».


Ранее сообщалось, что общественная организация ОПОРА 1 ноября заявила о возможных фальсификациях на ряде избирательных участков в пользу секретаря горсовета Игоря Терехова.

Напомним, бывший сослуживец покойного Геннадия Кернеса Михаил Добкин не признал решение комиссии о победе Терехова и пообещал судиться после объявления итогов выборов в Харькове.

Источник: Ракурс


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