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Отставки министров, налоговая революция и закон об олигархах — Рада работает
Отставки министров, налоговая революция и закон об олигархах — Рада работает (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n162510-otstavki-ministrov-nalogovaya-revoluciya-i-zakon-ob-oligarhah-rada-rabotaet-translyaciya.htmlРакурс
В среду, 3 ноября состоится очередное пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
На нем планируется рассмотреть кадровые вопросы и так называемый закон о налоговой революции № 5600 («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».
В частности, нардепы рассмотрят вопрос об увольнении:
- Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины;
- Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Олега Урусского с должности вице-премьер-министра — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Андрей Таран с должности министра обороны Украины.
Кроме того, в Раде рассмотрят уточняющие законопроекты по поводу законов об олигархах и НАБУ.
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