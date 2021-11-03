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Ракурс
Отставки министров, налоговая революция и закон об олигархах — Рада работает

Отставки министров, налоговая революция и закон об олигархах — Рада работает (ТРАНСЛЯЦИЯ)

3 ноя 2021, 10:04
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В среду, 3 ноября состоится очередное пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

На нем планируется рассмотреть кадровые вопросы и так называемый закон о налоговой революции № 5600 («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».


В частности, нардепы рассмотрят вопрос об увольнении:

  • Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины;
  • Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Олега Урусского с должности вице-премьер-министра — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Андрей Таран с должности министра обороны Украины.

Кроме того, в Раде рассмотрят уточняющие законопроекты по поводу законов об олигархах и НАБУ.

Источник: Ракурс


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