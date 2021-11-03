Отставки министров, налоговая революция и закон об олигархах — Рада работает

https://racurs.ua/n162510-otstavki-ministrov-nalogovaya-revoluciya-i-zakon-ob-oligarhah-rada-rabotaet-translyaciya.html

Ракурс

В среду, 3 ноября состоится очередное пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

На нем планируется рассмотреть кадровые вопросы и так называемый закон о налоговой революции № 5600 («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».

В частности, нардепы рассмотрят вопрос об увольнении:

Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины;

Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Олега Урусского с должности вице-премьер-министра — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Андрей Таран с должности министра обороны Украины.

Кроме того, в Раде рассмотрят уточняющие законопроекты по поводу законов об олигархах и НАБУ.