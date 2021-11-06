Електробайк AOE Bike. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n162697-futurystychnyy-elektromotocykl-z-kolyaskou-predstavyly-v-norvegiyi-video.html

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Повністю електричний мотоцикл із коляскою презентувала норвезька компанія AOE Mobility, яка спеціалізується з виробництва електрокарів.

Новинка під назвою AOE Bike отримала футуристичний дизайн, а рівень викидів дорівнює нулю. До байка можна кріпити спеціальну коляску, як у старих мотоциклів. При цьому сама коляска призначена не для пасажира, а для перевезення речей. Про це повідомляється на сайті виробника.

Також у коляску можна помістити додаткову акумуляторну батарею. Завдяки їй можна збільшити запас ходу для тривалих поїздок на великі дистанції.

Загальний дизайн AOE Bike досить футуристичний, — заявив технічний директор і співзасновник AOE Mobility Еспен Квальвік.

Поки виробник не розкрив технічні подробиці про новинку. Зараз невідомо, чи запустять байк у серійне виробництво.

Нагадаємо, 26 жовтня японська компанія A.L.I. Technologies представила ховербайк або «літаючий мотоцикл». Конструктори стверджують, що цей транспортний засіб схожий з мотоциклом, але здатний переміщатися повітрям.