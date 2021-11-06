Активісти розстріляли портрет Іллі Киви. Фото:

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Ракурс

Іллі Киві, народному депутату від «Опозиційної платформи — За життя», відповіли за розстріляний портрет Степана Бандери.

Активісти організації «Фрайкор» опублікували звернення до парламентаря. Молодики у масках Бандери привітали Киву з Днем міжнародної пам’яті загиблих тварин від рук людини. Відеозвернення з’явилося на Telegram-каналі групи.

Сьогодні, в День міжнародної пам’яті загиблих тварин від рук людини ми хочемо привітати головну тварину України — Іллю Ківу, — заявив один із активістів.

Після цього вони вигукнули гасло «Слава нації! Смерть ворогам!» й розстріляли портрет нардепа.

Нагадаємо, народний депутат з ОПЗЖ Ілля Кива 6 листопада у провокаційний спосіб «привітав» киян з Днем звільнення міста від нацистів. На власній сторінці у Facebook він опублікував відео, як розстріляв портрети, зокрема, учасників українського руху опору. Серед них був і портрет Степана Бандери.