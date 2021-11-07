Названы последствия зависимости от Facebook. Фото: istock

https://racurs.ua/n162700-nazvany-posledstviya-zavisimosti-ot-facebook.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), известная социальная сеть, может вызывать зависимость от листания ленты и снижать качество жизни пользователей.

Примерно каждый восьмой из 2,9 млрд пользователей соцсети имеет проблемы, похожие на зависимость. Об этом сообщили в пресс-службе компании, ссылаясь на собственное исследование.

Оказалось, что зависимость от Фейсбука влияет на сон, работу, воспитание детей, производительность на работе или отношения. Часть людей не высыпаются, поскольку постоянно прокручивают ленту. В некоторых случаях родители уделяли больше внимания соцсетям, чем заботе о своих детях или общению с ними.

Отмечается, что трудности затрагивают 12,5% пользователей Фейсбука или более 360 млн человек. В США количество зависимых от соцсети людей составляет 10%, а на Филиппинах и в Индии, «крупнейшем рынке компании», эта цифра достигает 25%.

Такие действия, как покупки, секс и использование Facebook, если они повторяются и чрезмерны, могут вызвать проблемы у некоторых людей, — пришли к выводу специалисты.



Аналитики установили, что подобная зависимость появилась и у пользователей других приложений, включая Instagram и WhatsApp, которые принадлежат материнской компании Meta.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Фейсбук обнародовала данные о наиболее популярной информации среди пользователей социальной сети по результатам второго квартала 2021 года.