Фейки. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162707-chip-ne-prolize-populyarni-feyky-antyvakcynatoriv-vysmiyav-likar.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, але більшість українців досі вірять фейкам і відмовляються від щеплень.

Експерт висміяв теорію про те, що під час щеплення в організм людини вживлюють чіп, який потім здатен впливати на її життя. Цей і інші фейки проаналізував лікар-інфекціоніст Федір Лапій в ефірі «Україна 24».

За його словами, найменший чіп, який можна було б ввести в організм людини, просто не протиснеться через проріз голки, а його вартість зашкалювала б.

І говорити про те, що вакцина, яку ми маємо за ціною 3−4 долари за дозу — важко уявити скільки б коштувала вакцина, якби там дійсно були чіпи, — каже Лапій.

Також експерт спростував фейк про те, що винайдені вакцини не допомагають у боротьбі з новими штамами коронавірусу. Лікар заявив, що вірячи в це, люди нехтують вакцинацією й не захищають себе від важкого перебігу хвороби.

Вакцини не розробляються так, як це було 50, 100 або 200 років тому. У нас є багаж знань і технології. Якщо навіть говорити про те, що ми почали використовувати вакцини, коли отримали проміжні результати третьої фази клінічних досліджень — з того часу минув уже рік, — зауважив фахівець.



Він наголосив, що наразі вакциновані мільярди людей на планеті Земля і вже тут варто орієнтуватися не на клінічні дослідження, а реальне використання вакцин і нагляд за їх безпекою, який здійснюється в країнах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марш антивакцинаторів, який відбувся в Києві 3 листопада, посольство США в Україні пов’язало з наслідками російської дезінформаційної кампанії проти вакцинації від коронавірусної інфекції COVID. У Вашингтоні вважають, що такі акції були проплачені з приватних джерел у Росії.