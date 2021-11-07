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Карантин. Фото: МОЗ

Карантин в Україні — «почервоніли» вже 16 регіонів (ІНФОГРАФІКА)

7 лис 2021, 11:41
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Карантин в Україні запровадили в 16 регіонах — там діють жорсткі обмеження «червоної» зони.

У «помаранчевій» зоні перебувають шість регіонів, а в «жовтій» — три. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

До «червоної» зони потрапили:

  • Київ;
  • Херсонська;
  • Одеська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Сумська;
  • Миколаївська;
  • Рівненська;
  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська;
  • Львівська області.

У «помаранчеву» зону потрапили Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. Натомість «жовта» зона розширилася новими регіонами — туди потрапили Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська області.


Карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні сягає пікових значень навіть на вихідні. За минулу добу, 6 листопада, вірус виявили в 17 тис. 419 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 652 інфікованих. Померли від хвороби 449 українців.

Джерело: Ракурс


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