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Карантин. Фото: МОЗ
Карантин в Україні — «почервоніли» вже 16 регіонів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n162706-karantyn-v-ukrayini-pochervonily-vje-16-regioniv-infografika.htmlРакурс
Карантин в Україні запровадили в 16 регіонах — там діють жорсткі обмеження «червоної» зони.
У «помаранчевій» зоні перебувають шість регіонів, а в «жовтій» — три. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
До «червоної» зони потрапили:
- Київ;
- Херсонська;
- Одеська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Сумська;
- Миколаївська;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Хмельницька;
- Чернігівська;
- Львівська області.
У «помаранчеву» зону потрапили Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. Натомість «жовта» зона розширилася новими регіонами — туди потрапили Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні сягає пікових значень навіть на вихідні. За минулу добу, 6 листопада, вірус виявили в 17 тис. 419 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 652 інфікованих. Померли від хвороби 449 українців.
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