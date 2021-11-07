Карантин. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162706-karantyn-v-ukrayini-pochervonily-vje-16-regioniv-infografika.html

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Карантин в Україні запровадили в 16 регіонах — там діють жорсткі обмеження «червоної» зони.

У «помаранчевій» зоні перебувають шість регіонів, а в «жовтій» — три. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

До «червоної» зони потрапили:

Київ;

Херсонська;

Одеська;

Запорізька;

Донецька;

Дніпропетровська;

Сумська;

Миколаївська;

Рівненська;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Хмельницька;

Чернігівська;

Львівська області.

У «помаранчеву» зону потрапили Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. Натомість «жовта» зона розширилася новими регіонами — туди потрапили Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні сягає пікових значень навіть на вихідні. За минулу добу, 6 листопада, вірус виявили в 17 тис. 419 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 652 інфікованих. Померли від хвороби 449 українців.