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Карантин в Украине. Инфографика: Минздрав
Карантин в Украине — «покраснели» уже 16 регионов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n162706-karantin-v-ukraine-pokrasneli-uje-16-regionov-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине ввели в 16 регионах — там действуют жесткие ограничения «красной» зоны.
В «оранжевой» зоне находятся шесть регионов, а в «желтой» — три. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В «красную» зону попали:
- Киев;
- Херсонская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- Львовской области.
В «оранжевую» зону попали Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. «Желтая» зона расширилась новыми регионами — туда попали Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская области.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине достигает пиковых значений даже на выходные. За прошедшие сутки, 6 ноября, вирус обнаружили у 17 тыс. 419 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных. Умерли от болезни 449 украинцев.
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