Карантин в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n162706-karantin-v-ukraine-pokrasneli-uje-16-regionov-infografika.html

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Карантин в Украине ввели в 16 регионах — там действуют жесткие ограничения «красной» зоны.

В «оранжевой» зоне находятся шесть регионов, а в «желтой» — три. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В «красную» зону попали:

Киев;

Херсонская;

Одесская;

Запорожская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Сумская;

Николаевская;

Ровенская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Хмельницкая;

Черниговская;

Львовской области.

В «оранжевую» зону попали Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. «Желтая» зона расширилась новыми регионами — туда попали Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская области.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине достигает пиковых значений даже на выходные. За прошедшие сутки, 6 ноября, вирус обнаружили у 17 тыс. 419 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных. Умерли от болезни 449 украинцев.