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Карантин в Украине. Инфографика: Минздрав

Карантин в Украине — «покраснели» уже 16 регионов (ИНФОГРАФИКА)

7 ноя 2021, 11:41
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Карантин в Украине ввели в 16 регионах — там действуют жесткие ограничения «красной» зоны.

В «оранжевой» зоне находятся шесть регионов, а в «желтой» — три. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


В «красную» зону попали:

  • Киев;
  • Херсонская;
  • Одесская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская;
  • Львовской области.

В «оранжевую» зону попали Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. «Желтая» зона расширилась новыми регионами — туда попали Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская области.

Карантин в Украине. Инфографика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине достигает пиковых значений даже на выходные. За прошедшие сутки, 6 ноября, вирус обнаружили у 17 тыс. 419 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных. Умерли от болезни 449 украинцев.

Источник: Ракурс


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