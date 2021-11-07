Кейт Миддлтон расплакалась из-за принца Уильяма

Кейт Миддлтон. Фото: daily

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Ракурс

Кейт Миддлтон огорчилась и заплакала после того, как принц Уильям отказался встречать с ней Новый год в начале их романа.

Возлюбленный герцогини Кембриджской должен был строго следовать протоколу и праздновать Рождество в Сандрингеме, и только потом поехать в семейный дом Кейт, однако принц передумал в последний момент. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на книгу королевского биографа Кэти Николл.

Такой поступок со стороны принца Уильяма огорчил Кейт Миддлтон и довел ее до слез. Инцидент произошел еще в 2006 году — на заре отношений крепкой герцогской пары. Это один из немногих случаев, когда Уильям нарушил свое обещание, чем серьезно огорчил свою супругу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на первую церемонию вручения Earthshot Prize на новом элитном авто. Для премии за заслуги в области защиты окружающей среды они выбрали Audi RS e-tron GT. Его цена составляет от 110 тыс. 950 до 133 тыс. 105 фунтов стерлингов.

Источник: Daily Express