Кейт Міддлтон розплакалася через принца Вільяма

Кейт. Фото: daily

https://racurs.ua/ua/n162705-keyt-middlton-rozplakalasya-cherez-prynca-vilyama.html

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Кейт Міддлтон засмутилася й заплакала після того, як принц Вільям відмовився зустрічати з нею Новий рік на початку їхнього роману.

Коханий герцогині Кембриджської мав суворо дотримуватися протоколу і святкувати Різдво в Сандрінгемі, і тільки потім поїхати в сімейний будинок Кейт, проте принц передумав в останній момент. Про це повідомляє Daily Express із посиланням на книгу королівського біографа Кеті Ніколл.

Такий вчинок із боку принца Вільяма засмутив Кейт Міддлтон і довів її до сліз. Інцидент стався ще у 2006 році — на зорі стосунків міцної герцогської пари. Це один із небагатьох випадків, коли Вільям порушив свою обіцянку, чим серйозно засмутив свою дружину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям прибули на першу церемонію вручення Earthshot Prize на новому елітному авто. Для премії за заслуги в області захисту навколишнього середовища вони обрали Audi RS e-tron GT. Його ціна становить від 110 тис. 950 до 133 тис. 105 фунтів стерлінгів.

Джерело: Daily Express