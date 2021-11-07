Розкрито спосіб позбавлення потягу до алкоголю. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162704-rozkryto-sposib-pozbavlennya-potyagu-do-alkogolu.html

Ракурс

Алкогольна залежність є поширеною проблемою, тому вчені вирішили поекспериментувати й дізнатися, у який спосіб можна знизити потяг людини до спиртних напоїв.

Щоби відірватися від думок про алкоголь, достатньо п’яти хвилин різноманітних фізичних вправ. Такі результати отримали дослідники з Університету Лафборо, передає Addictive Behaviors.

Вчені провели експеримент із 60 молодими людьми різної статі у віці від 18 до 25 років. Спочатку в них з’ясовували, як часто вони випивають і що саме вони хотіли б випити зараз. Разом із цим їм показували відео про те, як готувати коктейлі, щоби навести на алкогольні думки.

Потім учасників ділили на три групи — одні п’ять хвилин виконували фізичні вправи, інші п’ять хвилин розфарбовували картинку і треті не робили нічого.

Після цього дослідники опитали піддослідних. З’ясувалося, що тим, хто займався фізичними вправами, пити перехотілося. Крім того, психологічні тести показали, що в них покращився настрій і зменшилася тривожність. У тих, хто розфарбовував картинки, бажання випити зменшилося дещо менше, але настрій покращився в кілька разів.

Коли учасників експерименту просили виконати онлайн-завдання, у якому розповідалося про те, чим загрожує зловживання алкоголем, то після освітньої програми в них псувався настрій, а бажання пити не знижувалося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виміряти рівень алкоголю в крові тепер можна за допомогою навушників. Команда інженерів із Японії представила новий пристрій, який дозволить дізнатися рівень алкоголю на основі даних із газу, що виділяється через шкіру вух.

Джерело: Addictive Behaviors