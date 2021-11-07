На будинок премʼєра Іраку скинули вибухівку — військові підозрюють теракт

На будинок премʼєра Іраку скинули вибухівку. Фото:

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Замах на прем'єр-міністра Іраку здійснили невідомі — вони скинули безпілотник із вибухівкою на резиденцію Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій «зеленій зоні» Багдаду.

Кілька співробітників охорони постраждали від вибуху, але сам премʼєр уцілів. Про це повідомляє Reuters.

Військові кваліфікували інцидент як замах, а дипломати повідомляють про звуки стрілянини, які лунали поруч.

Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був спрямований у серце іракської держави, — заявили в Держдепі США, запропонувавши допомогу.

Сам премʼєр Іраку в соціальних мережах написав, що з ним усе добре, і закликав громадськість до спокою.

Ракети віроломства не знеохочують тих, хто вірить. Стійкість і наполегливість наших героїчних сил безпеки не похитнеться, коли вони працюють над збереженням безпеки людей, досягненням справедливості та дотриманням закону, — заявив Мустафа аль-Кадхімі.

Інцидент стався на тлі протестів, які тривають у Багдаді після оголошення результатів загальних виборів. Очільники протестувальників є добре озброєними ополченцями, яких підтримують еліти, що втратили владу. Втім лідери протесту не взяли на себе відповідальність за цей замах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американську бойову місію в Іраку припинять до кінця року. Про завершення перебування армії США в цій країні оголосив президент США Джо Байден на зустрічі з прем'єром Іраку Мустафою аль-Кадімі.

Джерело: Reuters