На будинок премʼєра Іраку скинули вибухівку — військові підозрюють теракт

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На будинок премʼєра Іраку скинули вибухівку. Фото:
На будинок премʼєра Іраку скинули вибухівку — військові підозрюють терактhttps://racurs.ua/ua/n162703-na-budynok-prem-iera-iraku-skynuly-vybuhivku-viyskovi-pidozruut-terakt.htmlРакурс
Замах на прем'єр-міністра Іраку здійснили невідомі — вони скинули безпілотник із вибухівкою на резиденцію Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій «зеленій зоні» Багдаду.
Кілька співробітників охорони постраждали від вибуху, але сам премʼєр уцілів. Про це повідомляє Reuters.
Військові кваліфікували інцидент як замах, а дипломати повідомляють про звуки стрілянини, які лунали поруч.
Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був спрямований у серце іракської держави, — заявили в Держдепі США, запропонувавши допомогу.
Сам премʼєр Іраку в соціальних мережах написав, що з ним усе добре, і закликав громадськість до спокою.
Ракети віроломства не знеохочують тих, хто вірить. Стійкість і наполегливість наших героїчних сил безпеки не похитнеться, коли вони працюють над збереженням безпеки людей, досягненням справедливості та дотриманням закону, — заявив Мустафа аль-Кадхімі.
Інцидент стався на тлі протестів, які тривають у Багдаді після оголошення результатів загальних виборів. Очільники протестувальників є добре озброєними ополченцями, яких підтримують еліти, що втратили владу. Втім лідери протесту не взяли на себе відповідальність за цей замах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американську бойову місію в Іраку припинять до кінця року. Про завершення перебування армії США в цій країні оголосив президент США Джо Байден на зустрічі з прем'єром Іраку Мустафою аль-Кадімі.
Джерело: Reuters
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