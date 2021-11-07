На дом премьера Ирака сбросили взрывчатку — военные подозревают теракт

На дом премьера Ирака сбросили взрывчатку. Фото:

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Покушение на премьер-министра Ирака совершили неизвестные — они сбросили беспилотник с взрывчаткой на резиденцию Мустафы аль-Кадхими в укрепленной «зеленой зоне» Багдада.

Несколько сотрудников охраны пострадали от взрыва, но сам премьер уцелел. Об этом сообщает Reuters.

Военные квалифицировали инцидент как покушение, а дипломаты сообщают о звуках стрельбы, которые звучали рядом.

Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в сердце иракского государства, — заявили в Госдепе США, предложив помощь.

Сам премьер Ирака в социальных сетях написал, что с ним все хорошо, и призвал общественность к спокойствию.

Ракеты вероломства не поощряют верующих. Устойчивость и упорство наших героических сил безопасности не поколеблется, когда они работают над сохранением безопасности людей, достижением справедливости и соблюдением закона, — заявил Мустафа аль-Кадхими.

Инцидент произошел на фоне протестов, которые продолжаются в Багдаде после оглашения результатов всеобщих выборов. Руководители протестующих являются хорошо вооруженными ополченцами, которых поддерживают элиты, потерявшие власть. Впрочем, лидеры протеста не взяли на себя ответственность за это покушение.

Напомним, ранее мы сообщали, что американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года. О завершении пребывания армии США в этой стране объявил президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими.

Источник: Reuters